Probleem Britse luchtverkeersleiding opgelost

Zo'n 700 vluchten vanuit en naar Britse luchthavens werden zaterdag geannuleerd wegens technische problemen. Het luchtverkeerscentrum van NATS in Swansick, in het zuiden van Engeland, kampte met een storing. De NATS maakt gebruik van een dag- en nachtinstelling op zijn computersysteem. „'s Nachts is het minder druk en combineren we de sectoren van het luchtruim. Overdag wordt het drukker en worden de sectoren weer opgesplitst”, meldde de luchtverkeerscontroledienst in een verklaring. Door een storing bleef het systeem in de nachtmodus hangen.

Het NATS-centrum Swanwick bij Southampton gaat onder meer over het vliegverkeer van de belangrijkste luchthavens van of rond Londen. Maar ook andere vliegvelden in Engeland, Wales, Schotland en Ierland hebben hier mee te maken.