Logo Extinction Rebellion duikt weer op bij autobrand: ’We moeten dit serieus nemen’

Maandagochtend vroeg werd autobedrijf Millbrook’s aan de Ambachtstraat in Nuland het doelwit van brandstichting. Vermoedelijk werd op het afgesloten parkeerterrein brand gesticht, waarna het oversloeg naar het gebouw dat daardoor grotendeels in vlammen is opgegaan.

Meerdere pick-uptrucks werden door de brand verwoest. De eigenaar van het autobedrijf kon zelf nog erger voorkomen door een aantal auto’s op tijd weg te zetten. Volgens de politie is in een van de Amerikaanse wagens van de autohandelaar het logo van Extinction Rebellion gekrast.

Klimaatactiegroep

Eerder werd het teken van de klimaatactiegroep gevonden bij autobranden in juni op meerdere plekken in Eindhoven. Daarbij gingen drie voertuigen in vlammen op. Op twee huizen werd het logo van de groepering met verf gespoten.

Ⓒ FPMB Bart Meesters

Extinction Rebellion neemt met klem afstand van de autobranden. „Wij leven mee met de eigenaren. Deze misdaden zijn in strijd met onze principes. Wij nemen hier wederom nadrukkelijk afstand van”, tweet de organisatie maandag die eerder ook al bij de branden in Eindhoven stellig ontkende daar iets mee te maken hebben gehad.

In diskrediet

De Brabantse politie zegt met meerdere scenario’s rekening te houden. „Extinction Rebellion is geen organisatie die zich kenmerkt met dit soort acties om moedwillig auto’s te vernielen. We zijn verplicht om het serieus te nemen en te onderzoeken, want het logo is wel gevonden. We kijken onder meer of iemand van de organisatie verantwoordelijk is, dan wel of het gaat om iemand die zich betrokken voelt bij de organisatie maar daar geen deel van uitmaakt. Ook kan het zo zijn dat er iemand is die deze organisatie in diskrediet wil brengen”, aldus een politiewoordvoerder.

Ⓒ FPMB Bart Meesters

Het onderzoek na de laatste brand is in volle gang. Zo is er onder meer sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er camerabeelden veilig gesteld waarop een persoon met donkere kleding te zien is. Het onderzoek in Eindhoven loopt ook nog steeds. Daarvoor zijn nog geen verdachten aangehouden en is er ook geen link naar Extinction Rebellion gevonden.