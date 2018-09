Tweelingbroer laat acht dagen op zich wachten

Moeder Edonna Bean werd met zwangerschapscomplicaties opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw was 23 weken zwanger en dacht dat haar baby's nog wel een tijdje veilig in haar buik zouden blijven. Niets was minder waar, waar twee weken later beviel ze van haar zoontje Emyr.

Het wachten was op zijn broertje. "Ik voelde dat hij heel rustig was en zich prima vermaakte met de extra ruimte die hij had", vertelt Edonna aan

Na acht dagen kreeg Edonna een infectie en moest Emyrs broertje gehaald worden met een keizersnee. Eindelijk kon Emyr worden herenigd met zijn broertje Esai. De tweeling verkeert in goede gezondheid, maar moet nog wel tot maart in het ziekenhuis blijven.