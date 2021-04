’Georganiseerde misdaad achter moord op Griekse journalist’

Karaivaz werd door twee mannen doodgeschoten in het Atheense stadsdeel Alimos, in de buurt van zijn huis. Uit de autopsie is gebleken dat Karaivaz zes keer in de borst is geraakt, tweemaal in het hoofd, eenmaal in zijn nek en eenmaal in een hand, aldus de Griekse krant Kathimerini. De recherche onderzoekt camerabeelden uit de omgeving van de plaats delict om meer over de daders te weten te komen. Ook de blog, de mobiele telefoon en de computer van de verslaggever worden onderzocht.

Volgens lokale media is het vermoeden dat de aanslagplegers buitenlandse huurmoordenaars zijn, en is de recherche bezorgd dat de daders naar het buitenland zijn ontsnapt. Een terroristische achtergrond is uitgesloten door de autoriteiten. De moord op Karaivaz heeft in Griekenland herinneringen doen herleven aan de moord op journalist Sokratis Giolias, elf jaar geleden. Giolias werd voor zijn huis met zestien kogels om het leven gebracht, waarbij de verantwoordelijkheid werd opgeëist door een extreemlinkse terreurgroep.

Bekijk ook: Geruchtmakende moord op journaliste opgehelderd

Topprioriteit

De Griekse veiligheidsminister Michalis Chrysochoidis beloofde zaterdag dat de moordenaars van Karaivaz snel worden gepakt. Premier Kyriakos Mitsotakis zei eerder al dat de zaak topprioriteit krijgt.

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen beschreef de moord op Twitter als „verachtelijk en laf.” Von der Leyen noemde de persvrijheid „misschien de heiligste van alle.” „Journalisten moeten veilig kunnen werken”, aldus Von der Leyen.