Gemeente Amsterdam over drukte: ga weg!

Het bekendste park van Nederland, het Vondelpark in Amsterdam-Zuid werd al om 13 uur gesloten vanwege de drukte. Bij een hoofdingang staat een politiebusje en in het park fietsen toezichthouders rond. Aan het einde van de ochtend begaven zich steeds meer groepjes mensen naar het park, veelal voorzien van koelboxen en boodschappentassen. Vooral rond het beeld van Vondel werden de coronamaatregelen overtreden. De jongeren trokken zich er weinig van aan en feestten verder.

De student Youandi (18) was het binnen zitten helemaal beu. Hij had de beelden van het overvolle Vondelpark, incluis het ingrijpen van de politie tijdens de lockdown, ook echt wel een paar keer zien voorbijkomen in de afgelopen weken. Met vingertje: „Ik ben er ook nooit bij geweest. Maar nu is het Koningsdag hè. Dat voelt toch anders. Dus ja, vandaag vier ik wel een feestje. Samen met mijn vrienden. En daar hoort een lekker biertje bij.”

Een vriend klimt in de boom om slingers en een vlag op te hangen. De muziek gaat even wijd open. Een agent op de motor gaat er in zijn eentje op af. Hij vertelt de jongens dat dit niet de bedoeling is. Hij kan op gejuich van de menigte rekenen. Youandi schouderophalend over de politie, die al overal om het veld staat: „Wat als het gestopt wordt? Dan hebben we in ieder geval een leuk feestje gehad.”

De drukte geldt overigens niet voor het hele Vondelpark. Op vele plekken zitten mensen netjes op een kleedje. Met een thermosfles. Wellicht wel met te veel mensen, maar dit soort taferelen worden nog wel gedoogd. Maar rondom het beeld van Vondel is het, net als tijdens de afgelopen weken, opnieuw de plek waar de coronamaatregelen compleet worden genegeerd.

Er wordt gretig lachgas gebruikt,de hotdogcar doet goede zaken en aan de vele Albert Heijn-tassen is af te lezen dat de drankjes zelf zijn ingeslagen. Twee studentes: „Ja wij kennen de regels, maar dat het hier zo gezellig is, weegt nu net even zwaarder. Zolang de politie het toelaat, blijven wij. Dit is toch hoe wij Koningsdag altijd vieren? Met dit lekkere weer buiten zien wij er niet zoveel kwaad in.”