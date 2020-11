Ook Amsterdamse bordelen weer dicht

Dinsdagavond werden de coronaregels door het kabinet verder aangescherpt. Op de Wallen heerste sindsdien onduidelijkheid of, net als in het voorjaar, de bordelen weer gesloten moeten worden.

Intussen is duidelijk geworden dat het licht op ’rood’ staat: sekswerkers mogen vanaf woensdagavond twee weken niet meer werken in seksinrichtingen, zoals bordelen en raamprostitutie. „Het is officieel, de ramen op de Wallen moeten vanavond om 22.00 uur dicht, net als alle andere seksinrichtingen. Pech dus voor alle sekswerkers”, aldus belangenbehartiger Red Light United.