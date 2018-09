Palestijnse president dankt steun Mandela

„Het Palestijnse volk zal de historische redevoering van Mandela nooit vergeten waarin hij zei dat de revolutie in Zuid-Afrika nooit helemaal geslaagd is zolang de Palestijnen niet zijn bevrijd”, aldus Abbas. Veel Palestijnen vonden inspiratie in de strijd van Mandela tegen Apartheid, een stelsel dat wordt vergeleken met de Israëlische politie in de bezette gebieden, aldus Abbas.

