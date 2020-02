Tienermeisjes gebukt onder gevolgen verkrachtingen

Van W. werd in oktober 2018 aangehouden, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte had gedaan van verkrachting. Uit het onderzoek bleek dat hij verspreid door het land - met name in Noord-Holland en de noordelijke provincies - meer slachtoffers had gemaakt. Woensdag dienden dertien meisjes voor tienduizenden euro’s schadeclaims tegen hem in.

De Zaandammer - die veel heeft toegegeven - zocht via chatsites en app-groepen contact met vaak eenzame, kwetsbare meisjes van dertien tot zestien jaar oud. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, vroeg hij hen naaktfoto’s van zichzelf naar hem te sturen. Daarmee perste hij hen af.