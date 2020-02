Trauma tienermeisjes na verkrachtingen Boyd van W.

„Ik zocht aandacht, maar achteraf op de verkeerde manier. Het is alsof ze ruiken dat iemand kwetsbaar is”, liet een slachtoffer optekenen. Zij leerde Van W. als 14-jarig meisje via internet kennen en raakte verliefd. „Ik dacht dat hij mijn vriend was.” De eerste ontmoeting verliep normaal, maar al snel werd ze benaderd door een onbekende. Hij bedreigde haar, zei dat ze seks moest hebben met Van W. en daarvan een filmpje moest maken.

„Een jong meisje onder een andere naam bedreigen via een nepaccount, doen alsof je haar wilt helpen en haar vervolgens misbruiken: je hebt geen idéé wat je in deze families hebt aangericht”, sprak de moeder van een inmiddels 18-jarig meisje geëmotioneerd. Zij riep de diep over zijn tafeltje gebogen Van W. meerdere malen tevergeefs indringend op haar in de ogen te kijken.

De man werd in oktober 2018 opgepakt, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte had gedaan van verkrachting. Uit het onderzoek bleek dat hij verspreid door het land - met name in Noord-Holland en de noordelijke provincies - meer slachtoffers had gemaakt. Woensdag dienden dertien meisjes voor tienduizenden euro’s schadeclaims tegen hem in.

De Zaandammer - die veel heeft toegegeven - zocht via chatsites en app-groepen contact met vaak eenzame, kwetsbare meisjes van dertien tot zestien jaar oud. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, vroeg hij hen naaktfoto’s van zichzelf naar hem te sturen. Daarmee dwong hij ze naakt met hem te videobellen, meer foto’s te sturen of seks met hem te hebben.

Van W. heeft gezegd dat hij vooral aandacht zocht. Deskundigen hebben geadviseerd hem tbs met dwangverpleging op te leggen. De strafeis volgt woensdagmiddag laat.