Informatie gemeente Tilburg slecht beveiligd

Door het gebruik van ernstig verouderde software met bekende kwetsbaarheden was het mogelijk om bij gebruikersnamen en wachtwoorden van alle medewerkers te komen. Het systeem was kwetsbaar voor aanvallen. Ook via het draadloze netwerk van de gemeente Tilburg was het makkelijk om wachtwoorden te stelen.

Nog tijdens het onderzoek zijn de grootste gaten gedicht. De gemeente liet vrijdag weten dat het interne netwerk het laatste jaar minder prioriteit heeft gekregen en nu zal worden bijgewerkt.