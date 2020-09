Rutte en De Jonge kondigen nieuwe maatregelen aan op persconferentie

De minister-president kondigt de maatregelen maandag af tijdens een nieuwe persconferentie over het virus. Dat doet hij samen met minister De Jonge (Volksgezondheid).

Het kabinet dacht voor het weekeinde nog dat nieuwe coronamaatregelen alleen in de drie grote steden nodig zouden zijn, maar al snel drong door dat de situatie op veel meer plekken ’ernstig’ was. Hard ingrijpen met landelijke maatregelen is volgens Rutte dus onvermijdelijk. „Het aantal besmettingen loopt zo hard op dat we achter virus dreigen aan te lopen. Daarom pakken we door, om weer voor het virus uit te komen.”

De maatregelen zijn volgens minister De Jonge bedoeld om ’de samenleving te ontzien’ en ’het virus zo hard mogelijk te raken.

Lang is er tijdens de vele overleggen van de afgelopen dagen gesteggeld over mondkapjes. Besloten is uiteindelijk dat winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een mondkapjesplicht mogen instellen en dat ze bezoekers die dat aan hun laars lappen mogen weigeren.

Gevraagd werd tijdens de persconferentie of Rutte die in Den Haag woont nu ook een mondkapje gaat dragen tijdens het winkelen. „Ik denk het wel”, zegt hij daarop. „Ik denk dat het íets bijdraagt.” Nogal opmerkelijk. Het kabinet en het RIVM hebben zich lang verzet tegen het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes.

Ziekenhuizen sloegen afgelopen dagen alarm. Het piept en kraakt alweer op veel plekken. Dit keer vooral op de reguliere zorgafdelingen. Volgens Ernst Kuiper van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft het kabinet ’te laat ingegrepen’. Harde kritiek. Minister De Jonge verschuilt zich tijdens de persconferentie achter een oneliner: „We doen ons best maar het virus doet het beter.”

Het nieuwe pakket heeft ’negatieve economische gevolgen’, geeft Rutte toe. Geprobeerd is volgens hem om de pijn zoveel mogelijk te verdelen. „We moeten door de zure appel heen bijten.”

De maatregelen: