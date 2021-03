ME veegt Museumplein schoon, waterkanonnen ingezet

Eerder op zondag was er overleg tussen de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie.

De organisatie van de demonstratie had aangekondigd dat de deelnemers samen koffie zouden gaan drinken, als protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet en tegen burgemeester Femke Halsema. Zaterdag werden 58 mensen opgepakt bij een andere demonstratie op het Museumplein, gericht tegen de maatregelen.

Ook voorgaande keren dat ‘spontane’ demonstraties werden gehouden, kondigde de gemeente een noodverordening af en liep het uit op ongeregeldheden.

Ⓒ GinoPress B.V.

Verhaal gaat verder na foto.

Ⓒ GinoPress B.V.

Elders in Amsterdam, in het Westerpark, is een betoging tegen racisme en fascisme. In Groningen, Den Haag, Rotterdam en Maastricht zijn vergelijkbare protesten. Onze verslaggever Marcel Vink was aanwezig bij de demonstratie in Amsterdam.