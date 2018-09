Geen camera's ondanks ongelukken

De maatregel werd begin juli aangekondigd door wethouder Lintmeijer, bedoeld om illegaal gebruik van de busbaan door auto’s tegen te gaan. De camera’s zouden namelijk de kentekens scannen en zo in een oogopslag duidelijk maken wie een ontheffing heeft voor de busbaan (zoals taxi’s) en wie niet. Overtreders zouden zonder pardon op de bon worden geslingerd.

Daarmee moest de verkeersveiligheid worden vergroot. Eind juni zorgde een 51-jarige vrouw die niets op de busstrook te zoeken had voor een noodlottig ongeval. Ze zag het rode licht en een 16- jongen die met zijn scooter overstak, compleet over het hoofd.

Lastig

Nu, zo’n vijf maanden later, blijkt de beeldapparatuur er nog altijd niet te hangen. En dat gaat wellicht niet gebeuren ook, blijkt uit navraag van De Telegraaf. Verkeerswethouder Frits Lintmeijer laat via gemeentewoordvoerder Erik Suik weten dat het juridisch een lastig verhaal is. ,,We moeten dit met politie en OM (justitie, red.) afstemmen. Er moet een reden voor zijn om ze op te hangen. Daarbij wordt onder meer naar de ongevallencijfers gekeken.”

Het alternatief is om een overkapping boven de busbaan aan te brengen. Dit zou vergelijkbaar moeten zijn met een ‘finishdoek voor fietsers’. ,,Het is iets nieuws. We moeten er alles aan doen om verkeersdeelnemers erop te wijzen dat het een busbaan is.”

Finishdoek

De politie bevestigt dat er nog geen toestemming is van het OM om de camera’s op te hangen. ,,Dat is het laatste redmiddel, als alle andere maatregelen al doorlopen zijn”, reageert woordvoerster Ellen de Heer. Punt is dat nu nog niet alles is gedaan om duidelijk te maken dat auto’s niet op de betreffende busbaan rijden. ,,Er zijn nu nog te veel mensen die per ongeluk de busbaan op gaan, in paniek door rood rijden en niet snel genoeg kunnen keren.”

De Wijkraad Leidsche Rijn wil van wethouder Lintmeijer het naadje van de kous weten. ,,We zijn verbaasd. Hoe kan het dat er na verschillende ongelukken, waarbij zelfs iemand is doorgereden, de gemeente kennelijk niet in staat is het OM te overtuigen om daar camera’s op te hangen”, vraagt voorzitter Xander Coolen zich af. ,,De hele binnenstad hangt vol met camera’s. Maar hier is de veiligheid ook in het geding.”