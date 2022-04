Premium Het beste van De Telegraaf

Subsidie biomassa stopt, maar niet voor bestaande projecten: streep in het zand of ’symboolpolitiek’?

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De stap van klimaatminister Rob Jetten om niet langer subsidies te verstrekken voor nieuwe biomassacentrales is goed, maar gaat niet ver genoeg. Dat klinkt door in reacties op de langverwachte draai van de regering in het omstreden biomassa-dossier. De één juicht het besluit toe als ‘streep in het zand’, een ander klaagt over ‘symboolpolitiek’.