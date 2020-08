Oprichter/slaveneigenaar British Museum in ’schijnwerpers’

LONDEN - Het British Museum verplaatst het beeld van zijn oprichter en slaveneigenaar Hans Sloane vanwege zijn verleden in het kolonialisme. Maar de instelling in Londen verbant het niet naar het magazijn. De buste komt juist in de schijnwerpers te staan als onderdeel van een opstelling die aandacht geeft aan het „verzamelen, het koninkrijk en de slavernij.”