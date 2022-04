David Moszkowicz (71) overleden aan lymfklierkanker

David Moszkowicz was vele jaren werkzaam als strafadvocaat en runde samen met zijn broer Max junior, die civiele en bestuursrechtelijke zaken deed, een maatschap met vestigingen in Maastricht en Amsterdam. Hij deed met name veel cassatiezaken bij de Hoge Raad. Nadat zijn jongste broer Bram zijn werk als advocaat niet meer mocht doen, kreeg David Moszkowicz veel van diens strafzaken op zijn bord.

In 2017 werd hij – zoals dat heet – van het tableau geschrapt, in navolging van zijn jongere broers Bram en Robert. Het hof van discipline, de hoogste tuchtrechter, besliste dat er bij hem sprake was van „een patroon van onprofessioneel handelen.”

Schorsing

David Moszkowicz kreeg sinds 2007 zeven keer een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd. Het verwijt was dat hij afspraken tussen hem en zijn cliënten niet vastlegde, en zich niet verdiepte in een dossier.

De druppel die de emmer deed overlopen voor de tuchtrechter, was het feit dat David Moszkowicz voor 1700 euro een Somalische familie bijstond van wie een lid was vermoord in Zwolle. Hij vertelde de Somaliërs niet dat hij ook de verdachte in de zaak bijstond.

De ex-advocaat heeft steeds gezegd dat hij pas kort voor de zitting ontdekte dat hij de nabestaanden niet kon bijstaan, maar het Openbaar Ministerie bleek hem al maanden eerder op de belangenverstrengeling te hebben gewezen.