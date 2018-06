Vlaggen halfstok

,,Mandela en ik deelden het onwrikbare geloof in de buitengewone kracht van voetbal om mensen te verenigen in vrede en vriendschap'', reageerde de preses van de FIFA op de dood van de voormalig staatsman van Zuid-Afrika.

,,Hij was een man van het volk, een man die in de harten zat van de mensen. Hoe hij werd geëerd en toegejuicht door de menigte in het Soccer Citystadion van Johannesburg op 11 juli 2010, dat was een van de meest ontroerende momenten in mijn leven'', zei Blatter, die in Brazilië is voor de loting van het WK voetbal