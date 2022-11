Ex-politieagent sluit zoon op in ijskoude garage, jongetje (8) overleden

Het was het 112-telefoontje naar de hulpdiensten dat de 43-jarige Valva door de mand deed vallen. Hij belde pas een uur nadat het jongetje was overleden, bleek uit onderzoek. Hij toonde ook „helemaal geen medeleven, geen spijt”, aldus een van de juryleden. „Alles wat hij deed en zei was verdorven onverschilligheid.”

Thomas kampte met autisme. Sommige van de juryleden konden niet slapen van het proces en de onthulde gruwelijkheden. „Een van de eerste dingen die ik deed was mijn twee kleinkinderen bellen - ik heb een 5-jarige kleindochter en een 2-jarige kleinzoon - om hun stemmen te horen, om hen te vertellen dat ik van ze hou.”

Zo bleek tijdens de rechtszaak dat ook de 10-jarige broer van Thomas werd verwaarloosd. De twee kregen amper te eten. Medewerkers op school zagen de jongens wanhopig naar eten zoeken in de vuilnisbak.

Ook toen medici bij het huis arriveerden voor noodhulp en zich ontfermden over Thomas vertoonde Valva ’geen enkele emotie, geen gevoel van bezorgdheid’. „Hij huilde ook niet. De meeste ouders zouden in zo’n situatie in paniek raken”, getuigde paramedicus Erin Lambert in de rechtbank.

Valva riskeert een maximumstraf van 25 jaar tot levenslang. 8 december volgt de uitspraak, meldt de New York Post. Ook zijn ex-verloofde, de 45-jarige Angela Polina wordt nog vervolgd op verdenking van moord en kindermishandeling.