’Maffiabaas Rafaele Imperiale wil samenwerken met justitie in Italië’

Dit hebben verscheidene Italiaanse media dinsdag gemeld. Imperiale heeft tegen justitie gezegd dat hij radicaal van leven wil veranderen.

Er zijn bij het Openbaar Ministerie van Napels in totaal zes verklaringen binnengekomen, waarvan vier van Imperiale.

Camorra-oorlog

De eerste verklaringen zijn van afgelopen oktober. De andere twee verklaringen komen van zijn metgezel Bruno Carbone en Raffaele Mauriello. Alle drie maakten ze deel uit van de zogenoemde Separatisten (Scissionisti) die in een camorra-oorlog over drugshandel waren verwikkeld met de clan Di Lauro in het noorden van Napels. Ze vormden een belangrijke spil in de internationale cocaïnehandel.

Taghi

Ridouan Taghi, Rico ’de Chileen’ R. en Raffaele Imperiale vormden volgens justitie een driemanschap dat leiding gaf aan een criminele organisatie die moorden pleegde en drugsgeld witwaste. Rico R. werd hiervoor veroordeeld tot elf jaar cel.

Carbone wil ook samenwerken met justitie, maar kan technisch nog niet worden beschouwd als iemand die samenwerkt met justitie. Imperiale werd in augustus 2021 in Dubai gearresteerd en werd eind maart uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten.

Hun verklaringen kunnen van enorme waarde zijn voor het Openbaar Ministerie.