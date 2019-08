Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af

Volgens de militaire autoriteiten van Zuid-Korea is de kans groot dat meer tests volgen, omdat het buurland momenteel zijn eigen legeroefeningen houdt. Het regime in Pyongyang heeft bij vorige raketlanceringen aangegeven dat ze een waarschuwing zijn aan Zuid-Korea omdat het land gezamenlijke militaire oefeningen wil houden met de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat hij een „hele mooie brief” heeft gekregen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Wat daarin stond, is niet bekendgemaakt. Wel zei Trump dat hij begrijpt dat Kim verbolgen is over de geplande militaire oefeningen. „Ik heb oorlogje spelen met Zuid-Korea nooit leuk gevonden.”