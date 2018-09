Verscherpt toezicht dijken Hoek van Holland

Iets na half vijf in de ochtend wordt bij het basisstation in Hoek van Holland de hoogste waterstand verwacht. Dan stijgt het niveau bij de dijk tot 2.90 meter boven NAP.

Ook is er spoedberaad om te bepalen of ook de Maeslantkering vrijdagochtend verscherpt toezicht moet krijgen. „Dat hangt op een centimeter meer of minder”, aldus een woordvoerder van het WMCN.