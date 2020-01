Harde wind blokkeert Oostenrijkse skiliften

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

HÖFEN/KALTENBACH - Harde windstoten hebben in de Oostenrijkse regio Tirol skiliften geblokkeerd. In Höfen, in het westen van Tirol, viel een omgewaaide boom op een kabel en stagneerde de lift. Circa 35 reddingswerkers zijn ingezet om de ongeveer veertig mensen in de cabines in veiligheid te brengen.