Bestuur Marioepol: overlevenden in schuilkelder theater

Volgens de gemeente schuilden er op het moment van de aanval zo’n 1200 mensen in de bunker onder het gebouw. Onder hen waren veel vrouwen en kinderen. Deze informatie kan niet onafhankelijk geverifieerd worden. Of er slachtoffers zijn gevallen in de schuilkelder en hoeveel mensen er precies in leven zijn, is nog onduidelijk. De havenstad ligt zwaar onder vuur, waardoor onafhankelijke informatievergaring lastig is.

Het Oekraïense parlementslid Dmitro Goerin, afkomstig uit Marioepol, zei donderdagochtend tegen de BBC dat „het erop lijkt dat de meeste mensen het hebben overleefd en oké zijn.” Goerins ouders zouden ook in de schuilkelder zitten. Een ander parlementslid, Sergij Taroeta, schreef op Facebook dat „mensen levend naar buiten komen.”

Het theater in Marioepol na de Russische luchtaanval. Ⓒ ANP / AFP

Beschuldigingen over en weer

Over de aanval op het theater is nog veel onduidelijk. Volgens het gemeentebestuur hebben Russische troepen „doelbewust” het gebouw vernietigd. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stelt dat er mogelijk een militair doelwit in de buurt was. Rusland ontkent het theater te hebben aangevallen en meldt via de staatsmedia dat het extreemrechtse Azov-bataljon achter de explosie zit.