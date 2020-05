Bewoners Nijmeegse straat na explosie nog niet naar huis

De explosie ontstond in een tussenwoning waar een 60-jarige man woonde. Deze man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er gas ontploft, maar deskundigen van brandweer en politie onderzoeken dat nog. Het huis is compleet weggevaagd. Het dak van de woning kwam in een andere straat terecht. Ook beide buurhuizen zijn onherstelbaar beschadigd.

Door de ontploffing werden ramen en deuren uit andere huizen geblazen. Ook daken liepen grote schade op. Energiebedrijf Liander is bezig om de gasleiding in de straat te herstellen. Afhankelijk van de reparatiewerkzaamheden kan een aantal bewoners mogelijk vrijdag aan het eind van de dag weer naar huis, maar dat is volgens Woonwaarts nog niet zeker. Een deel van de wijk is met hekken afgesloten. De politie houdt toezicht.