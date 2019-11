Ultimatum aan interim-president Bolivia

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam vorig weekeinde abrupt een einde. Hij kondigde zijn vertrek aan en vluchtte naar Mexico. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen. Morales houdt zelf vol dat hij het slachtoffer is van een staatsgreep.

Ook na het vertrek van Morales en het aantreden van Áñez als interim-president is het onrustig gebleven. Bij botsingen tussen de aanhangers van Morales en de oproerpolitie dit weekend zijn negen doden gevallen en ruim 120 mensen gewond geraakt, meldde de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH), een zelfstandige tak binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op Twitter.

Volgens de CIDH heeft de sociale en politieke onrust in Bolivia in bijna een maand tijd 23 levens geëist en zijn er zevenhonderd gewonden gevallen.