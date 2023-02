Dodental door cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland loopt op

Delen van de gebieden op het Noordereiland die het hardst getroffen zijn, zijn nog altijd moeilijk te bereiken door ondergelopen en beschadigde wegen. Ook zijn veel communicatiemogelijkheden weggevallen. Hulpdiensten proberen mensen in de regio per boot en helikopter te bereiken en te bevoorraden. Wel is het daar gestopt met regenen en wordt er zonnig weer voorspeld in het grootste deel van het Noordereiland.

Een van de twee recente sterfgevallen is een lid van de vrijwillige brandweer, die eerder deze week zwaargewond raakte bij een aardverschuiving in de buurt van Auckland. De ander is een nog niet geïdentificeerde persoon van wie het lichaam werd aangetroffen in de buurt van Napier, een stad in de zwaar getroffen regio Hawke's Bay.