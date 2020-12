Slaapwandelende peuter vriest dood in hal van huis

„Ik bracht Angelina naar bed en ze viel voor middernacht in slaap”, zo vertelde de 23-jarige moeder Svetlana van het meisje aan de politie. „Mijn man en ik keken nog even tv en gingen toen ook naar bed. Toen we de volgende ochtend wakker werden, troffen we haar niet in haar bed aan. We vonden haar in de hal waar ze op de grond lag.”

Volgens de Daily Mail hebben de ouders van Angelina verklaard dat het meisje wel vaker slaapwandelde. De hal van het huis was niet verwarmd. „Ze liep daarnaartoe en kon blijkbaar niet terugkomen. Waarschijnlijk kon ze de deurklink van de slaapkamer in het donker niet vinden.”

Volgens Svetlana heeft zowel zij als haar man die nacht niets gehoord. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het andere dochtertje van het stel is tijdelijk uit huis geplaatst.