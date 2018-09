Code rood voor storm

Ook code oranje is inmiddels uitgebeid in andere provincies, waaronder Flevoland.

De storm heeft inmiddels Vlieland bereikt. Daar is windkracht 9 gemeten om even na kwart voor 11. De komende uren wakkert de wind langs de gehele kust aan tot stormkracht 9 uit het zuidwesten. Vanmiddag draait de wind naar west tot noordwest en gaat het zeer zwaar stormen tot windkracht 10 à 11. Er kunnen windstoten tot ruim 130 km peruur voorkomen en eigenlijk is het in de gebieden van code Rood niet meer verstandig om de weg op te gaan.

Het eerste zwaartepunt van de storm ligt rond 3 à 4 uur. Een tweede windveld komt in de vooavond naar ons toe. In combinatie met de vroege avondspits wordt flink wat chaos verwacht op de wegen. Ook het hoge water gaat een rol spelen. Door springtij en wind kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Dijkbewaking lijkt voor de gehele kust van kracht te zullen worden. De storm houdt naar verwachting tot in de nacht aan.