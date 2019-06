Timmermans’ topjob op het spel

Op dit moment kan het voor Timmermans nog alle kanten op gaan. Er is nog altijd een kans dat hij de voorzitter van de Europese Commissie wordt. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Europese premiers en presidenten zijn vandaag weer bijeen in Brussel, ditmaal voor een extra top over de topbenoemingen want ze komen er maar niet uit. Voor Frans Timmermans betekent het waarschijnlijk een lange nacht billenknijpen. Wat zit er nog voor hem, en Nederland, in het vat? En als hij misgrijpt, gaat hij dan het Europees Parlement in? De tijd dringt.