Noordtunnel in de A15 weer open na loshangende kabels

De loshangende kabels in de tunnel. Ⓒ Rijkswaterstaat Twitter

ALBLASSERDAM - De Noordtunnel in de A15 is in de richting van Rotterdam naar Gorinchem vrijdagochtend enige uren dicht geweest. Er hingen kabels los in de tunnel. De file op de A15 liep snel op. Rond 09.00 uur ging de tunnel weer open.