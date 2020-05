Politie Hongkong weer slaags met duizenden betogers

Tal van betogers riepen zondag dat onafhankelijkheid de enige uitweg is. De betogers hebben zich verzameld in Causeway Bay, een district met veel winkels en bedrijven op het eiland van Hongkong. De politie had op internet gewaarschuwd dat er geen toestemming was voor deze betoging.

In Peking is afgelopen week in het Nationale Volkscongres (NPC) een voorstel ingediend om "bedreigingen van de nationale veiligheid (van China) in Hongkong te voorkomen, te verhinderen en af te straffen". Acties van "separatisme, rebellie en terrorisme" moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden.

Verwacht wordt dat dit voorstel 28 mei wordt aangenomen door het NPC en dat er dan in Peking een speciale wet komt die in Hongkong zal gelden zonder dat de volksvertegenwoordiging in Hongkong er iets over te zeggen heeft. Het NPC is het parlement van communistisch China dat jaarlijks bijeenkomt, voornamelijk om besluiten te bekrachtigen. Een commissie van het NPC krijgt formeel de taak een wetsvoorstel te maken. Peking heeft zondag nog beklemtoond dat hier haast moet worden gemaakt.