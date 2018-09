Nieuwe superstorm

Donderdagmorgen gaat het regenen en waait er aan de kust een harde- tot stormachtige wind, kracht 7-8, uit het zuidwesten. In de middag ruimt de wind naar west en noordwest en wakkert aan zee aan tot stormkracht 9. Later in de middag wakkert de noordwester in het noordwesten en in het Waddengebied aan tot storm of zware storm, windkracht 10-11. In het binnenland ontstaan rukwinden tot 75-90 km per uur, aan zee tot 110 km/uur en in het noorden uitschieters tot 130 km/uur of meer. Dit is vergelijkbaar met de eerdere storm van enkele weken geleden.

Er is aan de Noordkusten springtij en grote kans op hoog water. Langdurige dIjkbewaking lijkt noodzakelijk op Sinterklaasavond. De regen gaat over in winterse buien met hagel-, natte sneeuw en landinwaarts sneeuw met kans op gladheid. De storm komt pas vrijdagochtend vroeg tot bedaren. Er volgen die dag winterse buien waarin het nog stevig kan waaien.