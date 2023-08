WSJ: VS akkoord met Saoedi-Arabië over erkenning van Israël

De WSJ schrijft dat Saoedi-Arabië in ruil voor de erkenning onder meer veiligheidsgaranties van de VS en hulp bij het civiele nucleaire programma vraagt. Ook zouden er concessies moeten komen voor de Palestijnen in het slepende Palestijns-Israëlische conflict.

Het Witte Huis zegt dat er niets is afgesproken over de banden tussen Israël en Saoedi-Arabië en dat er nog veel gesprekken moeten worden gevoerd.

Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag al dat zijn land bezig is de economische banden met Saoedi-Arabië aan te halen, ook zonder officiële erkenning. Het kan sowieso nog lang duren voordat de erkenning er echt komt. De Amerikaanse functionarissen die met de WSJ spraken hopen dat de details van een overeenkomst in de komende negen tot twaalf maanden kunnen worden uitgewerkt.

Israël had lange tijd geen betrekkingen met de Arabische wereld vanwege het conflict met de Palestijnen. In 2020 haalde Israël de banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, later volgden Marokko en Soedan.