Meivakantie: fris lenteweer, grotendeels droog

De officiële meivakantie is van 1 tot en met 9 mei, maar scholen mogen zelf bepalen of ze daar een week voor of een week achter plakken. Omdat het volgende week ook Koningsdag is, kiezen veel scholen ook volgende week voor een vrije week. Net als vorig jaar verloopt de meivakantie toch anders dan andere jaren en het is dan wel fijn als het lekker weer is.

Op Koningsdag lijken we het droog te houden, maar niet echt warm. In Groningen, Friesland en Drenthe wordt het volgens de huidige verwachting van het Weeronline-weermodel 13 graden. In het gebied grofweg van Amsterdam tot Enschede wordt het 14 graden. In het zuiden worden de hoogste temperaturen verwacht met 15 tot plaatselijk 16 graden.

De ’schuld’ daarvan is een aanhoudende noordenwind. De wind waait deze maand vaak uit het koude noorden en ook in de laatste week van april lijkt daar geen verandering in te komen. De temperaturen zijn dan ook niet echt hoog met in het weekend maxima van 9 tot 11 in het noorden en 13 tot 15 graden in Zuid-Nederland. Volgende week wordt het dagelijks 10 tot 14 graden. In het zuidoosten kan het op een zonnige middag een keer 15 of 16 graden worden. Dat is frisser dan gemiddeld. Middagtemperaturen van 14 tot 18 graden zijn heel gebruikelijk in de laatste fase van april. Gelukkig schijnt de zon. Doordat de krachtige aprilzon dagelijks vaak schijnt, voelt het in de zon en uit de wind lenteachtig warm aan.

Smeren

De zon is al behoorlijk krachtig en dit weekend kunnen we zonkracht 5 verwachten. De onbeschermde huid kan dan ook na 20 minuten verbranden. Bij zonkracht 3 tot 4 wordt aangeraden om jezelf in te smeren, maar vanaf zonkracht 5 (of hoger) moet je net wat meer opletten.