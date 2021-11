Rotterdammers op heterdaad betrapt toen zij slagtand olifant probeerden te verkopen

Rechercheurs van het team milieu van de Rotterdamse politie zagen een advertentie op internet waarin de slagtand werd aangeboden. Speurwerk leidde naar het tweetal, dat werd gearresteerd. Na een nacht in de cel zijn ze weer vrijgelaten in afwachting van een beslissing over vervolging van het Openbaar Ministerie. Hoe de mannen aan de slagtand kwamen, is niet bekend.

Voor de verkoop van ruw ivoor is een Europees handelscertificaat vereist en dat wordt sinds 2019 in Nederland niet meer afgegeven. De handel in ivoor is namelijk aan strenge internationale regels gebonden om olifanten te beschermen tegen stroperij en uiteindelijk uitsterven.