LIVE | Nieuwe advocaten voor verdachten moord advocaat Wiersum in hoger beroep

Verslaggever Saskia Belleman brengt verslag uit van de zitting. Volg haar verslag onderaan dit bericht.

Wiersum (44) werd bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten. In juli vorig jaar werd ook Peter R. de Vries vermoord. Hij was adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.

In de zaak-Wiersum zijn de verdachten Giërmo B. en Moreno B. vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. Zowel door de verdachten als het Openbaar Ministerie is hoger beroep aangetekend. De verdachten laten zich in het hoger beroep bijstaan door nieuwe advocaten. Aan de kant van Giërmo B. neemt Bernard Sprenger het over van Jacques Taekema. Moreno B. heeft naast Machteld Roethof nu ook Yehudi Moszkowicz verzocht hem bij te staan.