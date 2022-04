LIVE | Nieuwe advocaten voor verdachten moord Wiersum willen openheid over contact met advocaat

Verslaggever Saskia Belleman brengt verslag uit van de zitting. Volg haar verslag onderaan dit bericht.

Dat wil advocaat Yehudi Moszkowicz, die sinds kort samen met Gerald en Machteld Roethof verdachte Moreno B. bijstaat. Moreno B. werd samen met zijn medeverdachte Giërmo B. in oktober vorig jaar veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor de moord op Wiersum, die in september 2019 vlakbij zijn huis in Amsterdam Buitenveldert werd doodgeschoten.

Moszkowicz wil dat het hof terugkomt op een eerdere beslissing om de strafzaak zelf te behandelen, en niet door te verwijzen naar een ander hof. Het hof denkt prima in staat te zijn om objectief over de zaak te oordelen.

Moszkowicz gelooft daar niet in. ,,Wiersum is onmiskenbaar iemand die behoorde tot uw zakelijke kennissenkring. U heeft vele zaken met hem meegemaakt. We bouwen een emotionele band op met mensen die we vaak zien. Positief of negatief. Het lichaam maakt het zogenoemde knuffelhormoon aan als je vaak met elkaar praat.”

’In strijd met richtlijn eigen beroepsgroep’

Door de zaak zelf te doen, handelt het hof in strijd met de richtlijn van de eigen beroepsgroep, waarin staat dat elke schijn van bevooroordeeldheid moet worden vermeden, zegt Moszkowicz. De stelling van het hof dat Wiersum zelf in deze zaak geen procespartij is, vindt hij belachelijk. ,,Hij is de ultieme benadeelde partij in deze zaak. En dus een procespartij. Hij is doodgeschoten. Het verdriet daarover heeft door de gangen van uw hof gegalmd.”

Hij vroeg de raadsheren van het hof om aan te geven hoeveel zaken ze hebben gedaan waarin Wiersum optrad als advocaat, hoe vaak ze samen cursussen volgden, of op een andere manier privé of zakelijk contact met de doodgeschoten advocaat hadden. Doen de raadsheren dat niet uit zichzelf, dan gaat Moszkowicz dat zelf onderzoeken, zegt hij. ,,In een zaak waarin levenslang is geëist moet iedere ruis worden voorkomen.”

