Verdachten moord Wiersum leggen schuld bij andere schutter: ’Signalement klopt niet’

Binnenland

8 jaar cel geëist tegen medeverdachten in moordzaak Ayla Mintjes

In de zaak rond de moord op Ayla Mintjes (27) in Amsterdam zijn vrijdag in de rechtbank straffen van acht jaar geëist tegen twee medeverdachten van 21 en 22 jaar. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor de dodelijke schietpartij op zondagavond 16 mei 2021 in de Maassluisstraat, waarbij Ayla’s vr...