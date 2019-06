Topontmoeting over toestand in Midden-Oosten

Veiligheidsadviseurs Nikolai Patroesjev (Rusland), John Bolton (VS) en Meir Ben-Shabbat (Israël) steken de koppen bij elkaar. Vooral de situatie in Syrië en de aanwezigheid daar van Israëls aartsvijand Iran zal de gesprekken bepalen. Verder wordt ook de terugtrekking van troepen van de VS uit het land besproken.

Rusland steunt samen met Iran het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. De VS staan aan de kant van de oppositie.

De Israëlische president Benjamin Netanyahu sprak vooraf van een ''ongekende, historische ontmoeting''.