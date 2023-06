Man zwaargewond door rubberen politiekogel in Franse stad

Eerder vrijdag overleed in Petit-Quevilly, niet ver van de noordwestelijke stad Rouen, een man van rond de 20 jaar nadat hij van een dak was gevallen. Hij probeerde vermoedelijk bij een supermarkt in te breken. In de stad waren op dat moment rellen gaande.

De politie was ten tijde van de val van de jonge man druk bezig met tientallen relschoppers die hen met projectielen bestookten, vuilnisbakken in brand staken en bussen vernielden, zei een politiebron. 250 agenten raakten al gewond door de ongeregeldheden.

Dinsdag werd in een Parijse voorstad een 17-jarige jongen van Algerijnse komaf doodgeschoten door een politieagent, wat in het hele land tot hevige onlusten heeft geleid. Ook vrijdagavond was het in vele Franse steden onrustig. Op sommige plaatsen zette de politie traangas in. Ook is de inzet van pantservoertuigen aangekondigd door premier Elisabeth Borne. In heel het land zijn vrijdagavond 45.000 agenten op de been.