’Kettingzaagmoordenaar bedreigt buurman via Zaanse gevangenistelefoon’

Het Britse medium Sunday World citeert uit een brief die de Dienst Justitiële Inrichtingen naar de buurman heeft gestuurd, nadat hij een klacht had ingediend. Een woordvoerster van de DJI laat De Telegraaf weten ’niet op individuele gevallen in te kunnen gaan’, maar geeft wel aan dat het gaat om een afdeling waar de gevangenen in hun cel over een telefoon kunnen beschikken en dat er in dat opzicht geen steken zijn laten vallen.

Het belletje met de ernstige bedreiging zou 7 mei 2020 zijn gepleegd en kwam niet eerder naar buiten. De buurman zou doodsbang zijn geweest door het telefoontje en nam contact op met de leiding van de Zaanse gevangenis. De twee Ieren liggen al jaren met elkaar overhoop.

„We hebben zijn telefoongegevens doorzocht. We kunnen bevestigen dat hij het telefoonnummer heeft gebeld dat u heeft opgegeven”, staat in de brief.

Het gesprek duurde iets minder dan een minuut, maar de inhoud ervan kan pas worden achterhaald als er een bevelschrift daartoe wordt uitgevaardigd, werd hem medegedeeld. Dat bevestigt de woordvoerster wel. „Als daar aanleiding toe is, kunnen we dat doen.”

In de brief wordt de man geadviseerd aangifte te doen bij de politie. „Die kan dan de inhoud van het telefoongesprek bij ons opvragen voor eventueel nader onderzoek.”

13 jaar cel voor gruwelmoord

McArdle zit een gevangenisstraf van dertien jaar uit voor de moord op zijn landgenoot Keith Ennis. Nadat deze man was omgebracht, werden zijn ledematen met een kettingzaag van de romp gescheiden. Daarop werd zijn hoofd in een koffer gestopt en delen van zijn ledematen in vuilniszakken. Alles werd uiteindelijk in open water gedumpt. Na een week kwamen de stoffelijke resten in het IJmeer bovendrijven.

Het 29-jarige slachtoffer werd gedood in Rotterdam na een ruzie die waarschijnlijk om drugs draaide. Hij huurde in de havenstad een appartement samen met zijn landgenoten. De verdachten werden jaren geleden uitgeleverd aan ons land.