Aanpak zware asielcriminaliteit faalt: meer verdenkingen van poging tot moord en doodslag

Dat blijkt uit een overzicht van de politieregistraties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In totaal werden er vorig jaar 4420 misdrijven geregistreerd waarbij een asielmigrant betrokken zou zijn. Het jaar ervoor ging het nog om 4996 registraties. 59 procent van de verdachten komt uit een veilig land van herkomst, zoals Marokko en Tunesië.

Minder zakkenrollerij

De afname van 576 registraties is vrijwel geheel te verklaren door een daling van (winkel)diefstal en inbraken. Mogelijk spelen het coronavirus en de bijbehorende maatregelen daarbij een rol. Door de coronapandemie waren veel winkels voor lange tijd dicht en mensen vaker thuis. Ook zakkenrollerij kwam veel minder vaak voor, al was dat ook lastig op anderhalve meter afstand.

Opvallend is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in totaal minder asielzoekers opvang hoefde te bieden. In totaal nam de populatie met tien procent af, van 54.926 vreemdelingen in 2019 naar 49.160 personen in 2020. Dat maakt het resultaat extra wrang.

Levensmisdrijven

Meer zware verdenkingen namen toe. Zo werden vreemdelingen door de politie vaker in verband werden gebracht met levensmisdrijven. In totaal ging het om 34 registraties voor poging tot moord. In 2019 ging het nog om 32 verdenkingen. Zware mishandeling werd ook vaker geregistreerd: 94 keer in 2020, tegenover 56 in het jaar ervoor.

Daarnaast lieten sommige categorieën forse stijgingen zien. Zo werden er veel meer asielzoekers met een slok achter het stuur geregistreerd (6 naar 17). Ook ontucht met minderjarige (1 naar 3), verboden wapenbezit (22 naar 30) en witwassen (8 naar 38) schoten flink omhoog in de politiesystemen.

Uit de cijfers blijkt dat sommige groepen veelvuldig naar voren komen in de criminaliteitscijfers. Zo werd ruim 1 op de 3 van de Algerijnen, Marokkanen en Tunesiërs asielzoekers verdacht van een misdrijf.

Bekijk ook: Alarm over overlastgevende asielzoekers in en om asielzoekerscentra

Ketenmariniers

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) blijft in een reactie aan de Tweede Kamer weg bij een waardeoordeel over de cijfers. Ze laat weten ’dat er hard is gewerkt’ om overlast en criminaliteit door asielzoekers in de kiem te smoren. „Grensoverschrijdend gedrag is onaanvaardbaar en moet altijd worden gesanctioneerd. De aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers houdt daarom de hoogste prioriteit.”

Vorig jaar, toen het aantal verdenkingen met 27 procent fors toenam, had de staatssecretaris de mond vol van zogenaamd stevige maatregelen. ’Ketenmariniers’ zouden soelaas bieden, klonk het ferm. Desondanks nam zeker het aantal zware verdenkingen nauwelijks af.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid worstelt al jaren met asiel criminaliteit en openheid daarover. Het onderwerp ligt politiek uiterst gevoelig en meerdere malen werd geprobeerd om een flink rookgordijn op te trekken. Nadat eerder beterschap werd beloofd, verdoezelde voormalig staatssecretaris Harbers zware verdenkingen onder de vage kop ’overige’.

De Telegraaf achterhaalde om welke zware verdenkingen het ging en de VVD’er moest vervolgens zijn biezen pakken omdat hij het zelf ook niet te verkopen vond dat de cijfers onder zijn verantwoordelijkheid zo waren gepresenteerd.