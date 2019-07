Van kapster tot PA van internationale sterren

Helikopters en super-de-luxe jachten zijn voor Mariet van Mill inmiddels de normaalste vervoersmiddelen geworden. Ⓒ Patrick Raffin

Porsche 911, hakken tot aan de hemel, Chaneltas op de passagiersstoel. En haar telefoon, die onafgebroken gaat. De personal assistent van the rich and famous, zoals Mariet van Mil zichzelf noemt, heeft het kneiterdruk. Maar of het nu Madonna, Brad Pitt of Harry Mens is die belt… Ze lacht, roept een paar keer c’est la vie en regelt het. Tot in de puntjes, als vanzelfsprekend.