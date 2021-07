LIVE | Engelsen kunnen zich nu ook in het circus laten vaccineren

14.39 - Rotterdamse haven begint maandag met vaccineren zeevaarders

Het Havenbedrijf Rotterdam begint maandag met het vaccineren van alle zeevarenden. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met de branchevereniging voor de zeescheepvaart KNVR.

Het gaat vooralsnog om een proef in de regio Rotterdam, waarbij gedurende een periode van twee maanden 10.000 vaccins beschikbaar zijn voor alle zeeschepen. De maatregel ligt in het verlengde van het KVNR-programma voor het vaccineren van zeevarenden die varen onder Nederlandse vlag of voor een Nederlandse rederij.

De Rotterdamse haven heeft zich naar eigen zeggen vanaf het begin van de pandemie altijd ingezet voor zeevarenden, onder andere door het ontvangen van zeeschepen die op andere plekken in de wereld geweigerd werden. Daarnaast heeft de haven bijgedragen aan het mogelijk maken van wisselingen van bemanningen die op andere plekken nergens konden plaatsvinden.

14.10 - Engelsen kunnen zich nu ook in het circus laten vaccineren

Engelsen die zich willen laten inenten tegen het coronavirus kunnen nu ook terecht bij circussen en op sport- en festivalterreinen. De autoriteiten zetten op grote schaal 'pop-up' priklocaties op om meer mensen te kunnen bereiken, berichten Britse media.

Passanten en toeschouwers kunnen zich onder meer laten inenten bij een tent vol jongleurs en acrobaten van Circus Extreme in Halifax. Circusdirecteur John Haze vertelde geen moment te hebben geaarzeld toen gezondheidsdienst NHS aangaf een vaccinatielocatie neer te willen zetten bij zijn circus. „We hopen dat veel mensen er gebruik van maken.”

Ook festivalbezoekers hoeven soms niet ver te lopen om zich te laten prikken. Er wordt een vaccinatielocatie gevestigd in een bus bij het Summer of Love Festival in Londen. Sportliefhebbers kunnen zich voor een inenting melden bij het stadion van Burnley FC in Lancashire. Op de Twitterpagina van de Premier League is te zien hoe voetballer Dwight McNeil van die club zich daar met opgestoken duim laat inenten.

Bestuurder Nikki Kanani van het vaccinatieprogramma in Engeland zei dat vaccinatieplekken worden neergezet op allerlei plaatsen waar veel mensen komen. „Van festivals tot boerderijwinkels, circustenten tot sportstadions.”| Ze zei ook dat de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus de snelste is uit de geschiedenis van de NHS.

In Engeland heeft ongeveer 87 procent van de volwassenen minstens één prik gehad. Jongvolwassenen blijven echter achter. Bijna een derde van de Engelsen in de leeftijdsgroep 18-29 zou nog helemaal niet zijn gevaccineerd. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid erkende onlangs dat meer gedaan moet worden om die groep te bereiken.

12.44 - ’Duitse politici willen af van gratis sneltesten’

Niet-gevaccineerde Duitsers moeten later dit jaar waarschijnlijk zelf gaan betalen voor hun sneltesten. Die zijn nu nog gratis, maar regeringspartijen CDU/CSU en SPD willen dat volgens bronnen van de krant Bild veranderen als alle Duitsers de kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren.

Dat betekent dat niet-gevaccineerde burgers mogelijk in september of oktober zelf moeten afrekenen als ze naar een testlocatie gaan. Dat kan de schatkist volgens Bild miljarden besparen. Voor niet-gevaccineerde Duitsers is het gevolg dat sommige uitstapjes duurder worden. Ze kunnen bijvoorbeeld een testuitslag nodig hebben voor restaurantbezoek.

De autoriteiten hebben formeel nog niet bevestigd dat straks moet worden betaald voor de testen. „Minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft weken geleden al gezegd dat hij het denkbaar acht dat testen op enig punt niet meer gratis zijn voor niet-gevaccineerden”, liet het ministerie van Spahn weten aan persbureau DPA. „De precieze datum moet nog worden vastgesteld.”

6.45 - Experts: richt ’taskforce ventilatie’ op voor coronabestrijding

Het kabinet zou een ’taskforce ventilatie’ in moeten stellen die naast het OMT advies geeft over de juiste regels voor het verversen van lucht in binnenruimtes. Daartoe roepen meerdere hoogleraren op in Trouw. De huidige ventilatieadviezen gaan volgens de experts niet ver genoeg. Een brief hierover aan het ministerie van Volksgezondheid is volgens hen vooralsnog onbeantwoord gebleven.

De overheid kwam eerder deze maand met een strakker advies over ventileren. „Zorg voor voldoende frisse lucht binnen en dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca”, zei demissionair premier Mark Rutte in een coronapersconferentie. „En thuis betekent dat bijvoorbeeld zorg ervoor dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt.”

De experts in Trouw zijn het vooral met dat laatste niet eens. Hoogleraar binnenmilieu Philomena Bluyssen van de TU Delft noemt dat advies „een lachertje” en vraagt zich af waar Rutte het op baseert. „Een kwartiertje doorluchten is niet genoeg. Stel je voor dat iemand binnen meerdere sigaretten rookt, die lucht verdwijnt niet na een kwartiertje luchten.” Hoogleraar aerodynamica Bert Blocken stelt dat een kwartier per uur luchten veel meer nut zou hebben.

„Ik zie onmiddellijk beperkingen”, zegt viroloog Louis Kroes over het ventilatieadvies. „In de winter gaan we meer naar binnen en zijn de mogelijkheden voor ventilatie beperkter. Als het vriest, moeten we toch ramen en deuren dichtdoen.” Wel vindt hij het advies een goede manier om het belang van ventilatie te onderstrepen.

Wat Bluyssen en Blocken betreft wordt het huidige ’ventilatieplan’ uitgebreid. Er zou meer aandacht moeten komen voor het goed verversen van lucht, bijvoorbeeld door de airco thuis uit te zetten wanneer er bezoek is. „Omdat een airco alleen aanwezige lucht koelt en hergebruikt”, legt Bluyssen uit. De hoogleraar vindt dat er ook in de horeca meer aandacht moet worden gelegd op goede ventilatie. „In België hangt in ieder café een CO2-meter. Als die boven de 900 parts per million uitkomt, moeten een aantal mensen het restaurant uit.”

Onlangs bleek nog dat het kabinet had besloten de ventilatieregels voor de horeca juist te versoepelen. Met de aanpassing van de Drank- en horecawet is sinds 1 juli de ventilatienorm voor de horeca vijf keer lager geworden dan deze was. Deskundigen spraken daar in NRC hun verbazing over uit. Het kabinet kijkt nu hoe het de oude, strengere ventilatienormen voor de horeca weer kan invoeren.

6.30 - Nog twee gebieden in China melden Covid-uitbraken

China’s ergste uitbraak van coronabesmettingen in maanden heeft zich naar twee andere delen van het land verspreid, meldden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag. Het gaat om 55 nieuwe besmettingen in de provincie Fujian en de regio Chongqing. Eerder werden in vier andere provincies en in hoofdstad Beijing al uitbraken van de Delta-variant gemeld.

Het land neemt geen halve maatregelen om de uitbraken in de kiem te smoren. In Nanjing, waar sinds 20 juli meer dan 200 besmettingen zijn vastgesteld, zijn alle toeristische attracties en culturele locaties zaterdag gesloten. Bovendien heeft de stad in de afgelopen week alle 9,2 miljoen inwoners twee keer getest.

In de provincie Jiangsu zitten honderdduizenden mensen in lockdown. De 1,5 miljoen inwoners van toeristenstad Zhangjiajie, in de provincie Hunan, zijn sinds vrijdag in lockdown nadat duidelijk was geworden dat enkele besmette personen een theatervoorstelling hadden bijgewoond. In het Changping-district van Beijing, waar twee lokaal overgedragen besmettingen zijn vastgesteld, gingen donderdag 41.000 mensen in lockdown.

China heeft sinds de uitbraak van de pandemie 92.930 besmettingen en 4636 doden geregistreerd. Volgens de National Gezondheidscommissie zijn tot nu toe in het hele land meer dan 1,6 miljard vaccinaties toegediend, op een geschatte bevolking van 1,4 miljard. China streeft ernaar dat 80 procent van de bevolking tegen het einde van het jaar volledig is gevaccineerd.