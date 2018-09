DNB: let op risico's virtuele valuta

De centrale bank stelde de opkomst en toenemende populariteit van virtuele middelen „met aandacht” te volgen, maar houdt er geen toezicht op. Ze vallen namelijk buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht. Ook ondernemingen die er in handelen vallen buiten het toezicht van DNB.

„De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing”, aldus DNB.

De bank liet onlangs nog weten niet „bij voorbaat” negatief te staan tegenover de opkomst van virtuele valuta's. Wel voert het een onderzoek uit naar de potentiële risico's. Het gaat daarbij onder meer om integriteitsrisico's en risico's voor het financiële systeem. Wanneer dat onderzoek is afgerond is nog niet bekend.

Ook toen merkte DNB overigens op dat valuta's als de bitcoin niet onder de wettelijke kaders van toezicht vallen.