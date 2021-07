Urker broers die Powned-journalist trapten krijgen taakstraf

Een cameraman en verslaggever van Powned werden het doelwit. Net als veel andere journalisten waren ze bij de Sionkerk omdat ondanks Covid-beperkingen was aangekondigd dat er een kerkdienst zou plaatshebben.

Een cameraman van Powned kreeg een stomp tegen het achterhoofd en de broers Jelle (28) en Lammert P. (26) achtervolgden de verslaggever en schopten hem tegen de knie.

Taakstraffen

De politierechter veroordeelde de broers tot taakstraffen van 120 en 150 uur voor openlijk geweld. De zwaarste straf was voor jongste broer Lammert P., die de stomp uitdeelde. Hij moet de cameraman ook 250 euro schadevergoeding betalen.

Exterieur van de Sionkerk op Urk. Ⓒ ANP / HH

Beide broers zaten er nukkig en niet erg berouwvol bij in de verdachtenbank, hoewel ze beiden toegaven dat ze het beter anders hadden kunnen aanpakken. Een opmerking die vooral leek ingegeven door „de deuk” die ze zelf opliepen door hun aanhouding en berechting. Antwoorden op vragen moest de politierechter uit hun mond trekken. Jelle P. zei dat hij „niet in de krant wilde komen” en ook Lammert P. reageerde net als op 28 maart, ontstemd op de aanwezigheid van journalisten.

’Van journalisten blijf je af’

De politierechter gaf ze een kort college over de beginselen van een democratische rechtstaat. „Een van de vrijheden is de vrijheid van godsdienst, waardoor mensen ondanks beperkende Covid-maatregelen naar de kerk konden. Maar een ander belangrijk onderdeel is de persvrijheid. Journalisten mogen verslag doen van de kerkgang. U mag hun vragen provocerend vinden, maar u blijft van ze af. Je gaat ze niet achterna, en je slaat en schopt ze niet.”

De broers beweerden dat ze reageerden op het moment dat een oudere kerkganger in het gezicht werd geslagen met de microfoon van de Pownedverslaggever. Maar volgens de officier van justitie werd de man niet aangevallen, maar aangesproken. Bovendien had Lammert P. toen de cameraman al op het hoofd geslagen.

De politierechter: „U was niet in de verdediging, maar in de aanval. U heeft voor eigen rechter gespeeld.”

Knokploegen

Jelle P. gaf er al eerder blijk van niet veel op te hebben met journalisten. In november 2020 schreef hij op social media dat „morgen de knokploegen feest vieren. Neem vuurwerk mee.” Met het adres van omroep Flevoland erbij. De regionale omroep zou „anti-Urk” zijn. Vrijdag zei Jelle P. het onterecht te vinden dat dat „er ook bij werd gehaald.”

Desondanks denkt de politierechter dat er niet veel gevaar is voor herhaling. De twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf die de officier van justitie eiste als stok achter de deur, kregen Jelle en Lammert P. niet opgelegd.