Kamer wil corruptieonderzoekers verhoren over haven Rotterdam

Onderzoekers weigerden eerder hun opwacht te maken in de Tweede Kamer. CDA en VVD proberen het nu af te dwingen, met succes. Een meerderheid van de partijen steunt het voorstel voor een hoorzitting.

Het gaat om de onderzoekers van het rapport ’Als de prooi de jager pakt’, dat tussen 2016 en 2019 werd uitgevoerd en zich richt op de omvang van ambtelijke corruptie in de Rotterdamse haven. De onderzoekers, met emeritus-hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut als voorzitter van de begeleidingscommissie, achterhaalden negentien dossiers van relevante strafzaken in de periode van 1996 tot 2016, maar stuitten op nog veel meer zorgwekkende signalen, aanwijzingen en verhalen uit deze periode, die nooit werden onderzocht. Het zou gaan om honderden mogelijke integriteitsschendingen. Maar het onderzoek naar deze informatie leverde niet het gehoopte resultaat op. Volgens de onderzoekers weigerden diverse partijen in de haven om informatie te verschaffen. ’Deze organisaties stelden geen prijs op onze onderzoeksactiviteiten’, zo staat in een verklaring van de onderzoekers uit mei 2019. Naarmate de onderzoekers meer corruptie blootlegden, hoe verder de luiken dicht gingen, zo schreven ze. Het staken van het onderzoek zorgde voor een politieke rel.

Een van de instanties die geweigerd zou hebben informatie te verschaffen, was de douane zelf. Minister Grapperhaus en voormalig staatssecretaris van Financiën Snel erkenden in november vorig jaar in een brief aan de Kamer dat niet volledig was meegewerkt.

In september liet staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) weten consultancyfirma KPMG opdracht te hebben gegeven om nieuw onderzoek uit te voeren, ditmaal exclusief naar de corruptie bij de douane. Het eerdere, gestaakte onderzoek richtte zich op de kwetsbaarheid van alle toezicht-, handhavings- en opsporings-, en regelgevingsorganisaties (THOR) die actief zijn in de haven.