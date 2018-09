'Recordaantal hypotheekaanvragen'

November is daarmee de maand met de meeste hypotheekaanvragen van 2013.

Het vorige maandrecord dateert van oktober, toen ruim 16.000 hypotheekaanvragen via HDN zijn verzonden. HDN regelt het elektronisch verkeer tussen adviseurs en aanbieders en registreert circa 65 procent van alle hypotheekaanvragen.

De organisatie ziet sinds juni het aantal aanvragen op jaarbasis groeien. Volgens directeur Dorine van Basten van HDN is het stijgend aantal aanvragen een aanwijzing dat de huizenmarkt zich voorzichtig aan het herstellen is.

Tot en met november zijn er circa 138.000 hypotheekaanvragen via HDN verzonden. Dat is vergelijkbaar met 2012. "Toen stond de teller tot en met november op ongeveer 140.000. Dit jaar kent wel een grilliger verloop. Sinds afgelopen zomer trekken de hypotheekaanvragen echt aan”, zegt Van Basten.

Ze verwacht dat de stijging van het aantal aanvragen zich komend jaar voorzichtig door zal zetten. "Niet in december, want vanaf Kerst worden er weinig aanvragen gedaan. We verwachten voor 2014 wel een stijging, maar het zal geen heel wild jaar worden," aldus Van Basten.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) stelde onlangs al vast dat het vertrouwen in de woningmarkt terugkeert. Door de lage hypotheekrente en de flink gedaalde prijzen zijn huizen een stuk betaalbaarder geworden.