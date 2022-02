Tesla moet functie om scheetgeluiden te maken buiten auto uitschakelen, Musk is kwaad

Het was een van de meest opmerkelijke gimmicks waar Tesla de jongste jaren mee uitpakte: de Boombox. Dat is een feature die in 2020 gelanceerd werd waarmee de bestuurder buiten zijn wagen geluiden kan laten horen. De mogelijkheden daarmee zijn eindeloos: van een mekkerende geit tot muziek of scheetgeluiden.

Maar dat is niet veilig, heeft de belangrijkste Amerikaanse verkeersinstantie beslist. De National Highway Traffic Safety Administration meent dat het ding het risico op een crash aanzienlijk verhoogt omdat het waarschuwingsgeluid voor voetgangers, dat verplicht is bij elektrische en hybride wagens, er minder goed door hoorbaar is.

587.607 Tesla-voertuigen worden in de VS teruggeroepen en zullen dan een update krijgen, zodat de functie Boombox niet meer werkt. Dat is niet naar de zin van CEO Elon Musk. „De ’fun police’ is weer bezig”, zo schreef hij op Twitter.