Bedrogen echtgenoot knipt penis af en slaat ermee op de vlucht

De verdachte, Alex Bonilla, drong in de nacht van zaterdag op zondag het huis van de man binnen en hield het slachtoffer onder schot. Vervolgens werd de overspelige volgens Amerikaanse media vastgebonden en ernstig mishandeld en verloor zijn geslachtsdeel. Volgens de politie in Gilchrist County (Florida) sloeg de woedende echtgenoot vervolgens op de vlucht. Hij zou daarbij ook de penis hebben meegenomen.

Enkele uren later werd hij opgepakt. Of het geslachtsdeel is teruggevonden, maakten de autoriteiten niet bekend. In het huis van het slachtoffer werd het niet gevonden.

Bonilla vertelde agenten dat hij het slachtoffer afgelopen mei in bed betrapte met zijn vrouw. Hij zit voorlopig vast. Details over het slachtoffer zijn niet bekend.